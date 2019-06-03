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حكومة بغداد: خطة عيد الفطر ستكون مرنة وستراعي انسيابية المرور


حكومة بغداد: خطة عيد الفطر ستكون مرنة وستراعي انسيابية المرور
2019/06/03 | 23:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت محافظة بغداد، الاثنين، ان “خطة عيد الفطر المبارك ستكون مرنة وستراعي انسيابية حركة المرور”.

وذكر بيان للمحافظة ان “محافظ بغداد ورئيس اللجنة الامنية العليا في العاصمة فلاح الجزائري ترأس اجتماعا امنياً طارئاً لبحث الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر والاجراءات المتبعة لتأمين العاصمة خلال هذه المناسبة.

واضاف البيان ان ” المحافظ استمع […]

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