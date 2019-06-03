القبض على خمسة دواعش في الموصل

2019/06/03 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، الاثنين، القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الارهابية.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ” ان فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى […]

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