2019/06/03 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xLCH3EhexQ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية الحشد الشعبي في ديالى تقيم مأدبة إفطار لعوائل الشهداء..يونس البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرية الحشد الشعبي في ديالى تقيم مأدبة إفطار لعوائل الشهداء..يونس البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).