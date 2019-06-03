صالح وبارزاني يؤكدان التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم

2019/06/03 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

أكد

رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس اقليم كردستان المنتخب نيجرفان بارزاني، الاثنين ،

ضرورة التنسيق والتعاون بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وقالت

رئاسة الاقليم في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس الاقليم

المنتخب نيجرفان بارزاني اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية برهم صالح، وتم خلاله

الی جانب توجيه الدعوة الرسمية لرئيس الجمهورية لحضور مراسم اداء اليمين لرئيس الاقليم،

ناقش الجانبان الاوضاع السياسية الراهنة للعراق والمنطقة واقليم كردستان”.

وأضاف

البيان، أن “الجانبين كان لديهما نفس الآراء فيما يخص اهمية الحفاظ علی وحدة الصف

والتضامن في الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، واكدا علی ضرورة توحيد الجهود بغية

تجاوز الخلافات وابعاد العراق واقليم كوردستان عن الازمات”.

واكد

رئيس الجمهورية والرئيس المنتخب لاقليم كردستان على “ضرورة التنسيق والتعاون بين

اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وقدم كل منهما تهانيه للآخر بمناسبة حلول عيد الفطر

المبارك آملين ان تصبح هذه المناسبة مبعثا للهدوء والطمٲنينة وانتهاء الازمات”.

كما

وقدم رئيس الجمهورية تهانيه لرئيس اقليم كردستان المنتخب وآمل لبارزاني النجاح والموفقية.

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