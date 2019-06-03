غوتيريش يندد باستخدام العنف ضد المدنيين في السودان

2019/06/03 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، اليوم الإثنين، إن الأمين العام

للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن

السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.

واقتحمت

قوات الأمن السودانية مخيمًا للمحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم صباح يوم الإثنين،

ووردت أنباء عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر

البشير في أبريل/ نيسان.

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