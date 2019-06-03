بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تلغي العيدية وتوضح الأسباب

2019/06/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} الغت الامانة العامة لمجلس الوزراء "العيدية" الممنوحة لبعض المؤسسات الحكومية.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الامين العام لمجلس الوزراء وكالة حميد الغزي، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها" وجه رئيس مجلس الوزراء قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى التي صرفت مابلغ مالية بعنوان {عيدية} باسترجاع مامنح او استقطاعه من رواتب المستفدين".واوضح ان" ذلك ياتي حرصا من رئيس الوزراء للحفاظ على التوازن بين الموظفين بمختلف شرائحهم، والابتعاد عن كل مايميز بين الموظفين والمواطنين، كما عد رئيس الوزراء هذا الاجراء عملا يتناقض مع المنهاج الحكومي الذي تعهدت به الحكومة بشان اعطاء الاولوية للفقراء والعاطلين قبل غيرهما من الشرائح".انتهى

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