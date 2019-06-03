جواد بشارة - نحو تجارب ثوروية في الفيزياء المستقبلية

2019/06/03 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة بعد الجمود والمراوحة، هل ستحدث انعطافة في الفيزياء المعاصرة ؟ على أبواب ثورة فيزيائية مهولةد.جواد بشارةحدثت الثورة الفيزيائية الأولى في القرنين السادس عشر و السابع عشر مع كوبرنيكوس وكبلر وفيما بعد غاليلو غاليله وأخيراً نيوتن .وهي الثورة التي انتصرت على الطرح الآرسطواليسي ، الذي تبنته المؤسسة الدينية الكنسية المسيحية واعتبرته متوافقاً مع الطرح الديني لمسألة التكونين وخلق العالم وفق أ......

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