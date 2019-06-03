2019/06/03 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_بشارة بعد الجمود والمراوحة، هل ستحدث انعطافة في الفيزياء المعاصرة ؟ على أبواب ثورة فيزيائية مهولةد.
جواد بشارةحدثت الثورة الفيزيائية الأولى في القرنين السادس عشر و السابع عشر مع كوبرنيكوس وكبلر وفيما بعد غاليلو غاليله وأخيراً نيوتن .
وهي الثورة التي انتصرت على الطرح الآرسطواليسي ، الذي تبنته المؤسسة الدينية الكنسية المسيحية واعتبرته متوافقاً مع الطرح الديني لمسألة التكونين وخلق العالم وفق أ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - نحو تجارب ثوروية في الفيزياء المستقبلية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جواد بشارةحدثت الثورة الفيزيائية الأولى في القرنين السادس عشر و السابع عشر مع كوبرنيكوس وكبلر وفيما بعد غاليلو غاليله وأخيراً نيوتن .
وهي الثورة التي انتصرت على الطرح الآرسطواليسي ، الذي تبنته المؤسسة الدينية الكنسية المسيحية واعتبرته متوافقاً مع الطرح الديني لمسألة التكونين وخلق العالم وفق أ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - نحو تجارب ثوروية في الفيزياء المستقبلية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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