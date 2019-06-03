هلال شوال يقسم الدول الإسلامية بين الثلاثاء والأربعاء

2019/06/03 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في الوقت نفسه أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والوقف السني في العراق أن غدا أول أيام شهر شوال.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.



كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، وبالتالي يكون الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول من بينها مصر، وسوريا, والأردن، وفلسطين، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا،.

غير أن هناك عدة دول لن تتحرى هلال رمضان اليوم، لأنه وفقا لتوقيتهم المحلي اليوم الإثنين هو 28 رمضان وغدا الثلاثاء يوافق 29 رمضان وبالتالي ستقوم هذه الدول بتحري هلال شوال غدا.

ومن بين هذه الدولة، سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب، والمرجعية الشيعية في العراق.

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