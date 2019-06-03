بيام عزيزي يسجل آلبوم “محمد رسول الله” بأربع لغات

2019/06/03 | 23:16

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(المستقلة)/منصور جهانی/..



بدأ تسجيل الألبوم الموسيقي «محمد رسول الله» (ص) بصوت وتلحين «بيام عزيزي» وبإشراف «فردين لاهوربور» بأربع لغات (الفارسية، الكردية، العربية والتركية).

وانطلق تسجيل الألبوم باللغات الأربعة في استوديو «مدينة الصوت» في العاصمة الايرانية طهران خلال أيام شهر رمضان ، بأشراف «اميد نيكبين».

وسيتم توزيع الألبوم بتاريخ 10 – 11 – 2019 المصادف لتاريخ 12 ربيع الأول ذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص).

يشار الى أن «بيام عزيزي» قام بإعداد هذا الألبوم الموسيقي على طول أربع سنوات متتالية، ليتمخّض عنه بعدها 11 معزوفة موسيقية،منها :

«مولاي صلى وصل» من تلحين «بيام عزيزي» وإعداد «فردين لاهوربور»، وشعر «امام محمد بوصيري» باللغة العربية الذي تتم قراءته بشكل دائم في كردستان.

أغنية «شيدام الله» باللغة الكردية من إعداد «فردين لاهوربور»، يشار الى أن هذه الأغنية وزّعت في جميع أنحاء المناطق الكردية.

أغنية «ألم الهجران» (دردي هجران) باللغة الكردية من آثار الأستاذ الراحل سيد «علي أصغر كردستاني».

أغنية «صلاة الله سلام الله» خمس ضربات باللغة التركية الاسطنبولية والتي تم انتخابها من أعمال قراءة المولد لجناب «باب شيخ» في ارومية.

أغنية «محمد رسول الله» (ص) باللغة الفارسية بصوت «بيام عزيزي» وإعداد «فردين لاهوبور»، وكلمات الشيخ «عبد الرحمن جامي».

أغنية «ای بناه عاصیان سویت بناه آورده‌ام» باللغة الفارسية بصوت «بیام عزيزي» وإعداد «فردين لاهوربور» – وكلمات شعر جناب الشيخ «مولانا خالد نقشبندي» الصوفي المعروف في إقليم كردستان.

أغنية «طلع البدر علينا» باللغة العربية من إعداد «فردين لاهوربور»، يعود قدم هذه الأغنية لـ 1400 عام، شعر «طلع البدر علينا» غنّاه سكان المدينة عند قدوم الرسول الأكرم محمد (ص).

كما يضم الألبوم أغنية «الله الله يا الله» التي يعود تاريخها الى 150 عام كانت تتلى في كردستان باللغة الكردية.

أغنية «نحن حرم السلطان» التي يعود قدمها الى 300 سنة وباللغة الفارسية، وكانت تتلى في مناطق كركوك، وهي من كلمات الشيخ «عبد الرحمن خالص».

أغنية «الله الله» من تلحين الأستاذ «محمد رضا عزيزي» من أشهر الملحنيين الصوفيين في كردستان، ومن إعداد «فردين لاهوربور»، وتعزف هذه الأغنية على مقام صبا باللغة العربية.

أغنية «حبيب يا رسول الله» (ص) والتي يتم قراءتها في مناطق كردستان باللغة العربية.

ويشارك في ألبوم «محمد رسول الله» (ص) العازفون: «ارسلان كامكار» (عازف الكمان)، «بيام عزيزي» (القارئ والملحن وعازف الدف)، «فردين لاهوربور» (المشرف على العمل وعازف الناي)، «عليرضا دريائي» (عازف كمان)، «حسين رضايي نيا» (عازف على الدف)، «نويد مثمر» (عازف على البزق)، «سحر عباسي» (عازفة على القيثار)، «مجغان حسيني» (عازفة على القانون) و «سحاب تربتي» (عازفة على الكاسور).

جدير بالذكر أن «بيام عزيزي» وزّع حتى الآن 7 أعمال موسيقية، من ضمن ألبوم «با قدسيان» الذي اشتهر بأغنيته «الله مدد» من تلحين وتأليف «محمد جليل عندليبي»، ألبوم «لبيك»من تلحين الراحل «مجتبى ميرزاده»، ألبوم «رسالة العشاق» و «ملكا» التي شارك في عزفها اوركسترا سمفونية ايران، بالاضافة الى «علي بجوهشكر» و «باشا هنجني» و بتعاون مع أعضاء فريق كامكارها الموسيقي، علاوة على الالبومات السابقة

كان لعزيزي 3 ألبومات أخرى تحت عنوان «المحكمة» من تلحين وأعداد «ارسلان كامكار»، ألبوم «سه روكي دل» (رئيس القلب) وألبوم «خورشيد مستان» من تلحين وإعداد الأستاذ «هوشنك كامكار».

کما أذّن «بيام عزيزي» في العديد من المساجد العالمية الكبرى من بينها مسجد جامع موسكو في روسيا، مسجد جامع «جليل خياط» في مدينة أربيل باقليم كردستان العراق، في مراسم ختم بخاري بمناسبة مبعث ومعراج النبي الأكرم محمد (ص) في مسجد زاهدان و…، كما كان لعزيزي فعاليات بارزة أخرى من ضمن قراءة المدائح في مراسم ختم القرآن الكريم في شهر رمضان لهذا العام بجوار مزار شيخ الاسلام «احمد جامي».

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