تحالف القوى يطالب رئيسي الجمهورية والوزراء ببيان الوضع القانوني لمغيبي الصقلاوية

2019/06/03 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف القوى العراقية الحكومة ببيان الوضع القانوني للمغيبين في ناحية الصقلاوية ومنطقة السجر بمحافظة الأنبار.

وشدد التحالف على ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح الوضع القانوني لمغيبي هذه المناطق لضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم.ودعا التحالف رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تبني ودعم قانون تعويض مغيبي المحافظات المحررة اثناء وبعد انتهاء عمليات التحرير، ورفع الحيف عن عوائلهم، مبينا ان المغيبين تجاوز عددهم السبعمئة مدني من ابناء ناحية الصقلاوية ومنطقة السجر.

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