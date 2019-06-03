عبد المهدي يوجه باسترجاع العيدية من الموظفين الذين صرفت لهم

2019/06/03 | 23:22

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، أبناء الشعب العراقي والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الحلبوسي في بيان، "اتقدم بأسمى عبارات التهاني إلى أبناء شعبنا العراقي والعالمين الع

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس اقليم كردستان المنتخب نيجرفان بارزاني، الاثنين (3 حزيران 2019)، ضرورة التنسيق والتعاون بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، إن "رئيس الاقليم المنتخب

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني، الاثنين، على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشم

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