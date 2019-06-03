2019/06/03 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الامريكي يستهل زيارته الى بريطانيا بمهاجمة عمدة لندن لندن- الزمان حظي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين باستقبال حافل في قصر باكنغهام في اليوم الأول له من زيارة دولة إلى المملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام.
وتحت شمس حارقة وعلى وقع صوت المدافع التي أطلقت ترحيبا به، كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا […]
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وتحت شمس حارقة وعلى وقع صوت المدافع التي أطلقت ترحيبا به، كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يحظى باستقبال ملكي وسط استياء المعارضة من تدخله في بريكست) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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