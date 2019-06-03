ترامب‭ ‬يحظى‭ ‬باستقبال‭ ‬ملكي‭ ‬وسط‭ ‬استياء‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬بريكست

2019/06/03 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬يستهل‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬بمهاجمة‭ ‬عمدة‭ ‬لندن لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ حظي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬باستقبال‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬وتحت‭ ‬شمس‭ ‬حارقة‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬صوت‭ ‬المدافع‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬ترحيبا‭ ‬به،‭ ‬كان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬البريطاني‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭ […]

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