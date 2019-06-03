مصر تدعو الى اجتماع فلسطيني عاجل عقب العيد

2019/06/03 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشفت‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬وجهت‭ ‬الدعوة‭ ‬الي‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للاجتماع‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عقب‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ .‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬سوف‭ ‬يركز‭ ‬بشكل‭ ‬اساسي‭ ‬علي‭ ‬احياء‭ ‬ملغ‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وملف‭ ‬التهدئة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬هددت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باستئناف‭ ‬مسيرات‭ ‬العودة‭ ‬علي‭ […]

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