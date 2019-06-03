النيابة العامة تطلب السجن لرجل أعمال مقرّب من بوتفليقة

2019/06/03 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬طلبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬الاثنين،‭ ‬السجن‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬حداّد‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التزوير‭ ‬واستعمال‭ ‬المزور‮»‬‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭.‬ وتم‭ ‬توقيف‭ ‬حدّاد‭ ‬رئيس‭ ‬منتدى‭ ‬رؤساء‭ ‬المؤسسات‭ ‬‭(‬جمعية‭ ‬ارباب‭ ‬الأعمال‭)‬‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬بصدد‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ […]

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