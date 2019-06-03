سلسلة الحرائق تصل الى حلبجة

2019/06/03 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الدفاع المدني في حلبجة يوم الاثنين، عن اندلاع عدة حرائق في المحافظة، لافتة الى ان النيران التهمت اكثر من 50 دونما للفلاحين.وقال زانيار عمر المتحدث الرسمي باسم المديرية في تصريح صحفي ان الحريق اندلع بعد ظهر اليوم، بسلسلة جبال منطقة هورمان، لاسباب غير معرفة لحد الان، مؤكدا ان الفرق […]

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