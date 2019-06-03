العراق والأردن يبحثان زيادة التعاون واستمرار عمل اللجنة المشتركة

2019/06/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث العراق والأردن، الثلاثاء، زيادة التعاون بين البلدين واستمرار عمل اللجنة المشتركة.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي انه يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز ، حيث تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بقرب حلول عيد الفطر المبارك ، حيث اعرب رئيس الوزراء الاردني عن تهانيه وامنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة .

واكد الطرفان على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وادامة الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين

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