اعتقال خمسة دواعش ايسر الموصل

2019/06/03 | 23:31

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العهد نيوز- بغداد

اعتقلت القوات الامنية في محافظة نينوى، خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في ايسر الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان

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