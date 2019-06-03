بعد الهواتف الذكية هواوي تقتحم مجال الكابلات البحرية

2019/06/03 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر إفصاح لمشتر أن هواوي تكنولوجيز تخطط لبيع أنشطة كابلات الاتصالات البحرية، في أول بيع كبير لأصول لها منذ أن صعدت الولايات المتحدة الاتهامات للشركة

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