بالوثيقة.. الداخلية توجه بإعادة المفصولين للخدمة

2019/06/03 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اعادة المفصولين من عام 2008 وماتلاه الى الخدمة.وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منها، انه "بناء على ما ورد بالموازنة العامة لسنة 2019، يرجى تزويدنا بالأسماء الخاصة بالمنتسبين الذين تم طردهم أو فصلهم من الخدمة لسنة ۲۰۰۸".

واضافت، انه"يجب ان يكون في القائمة الاسم والرتبة والدرجة".انتهى/س

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