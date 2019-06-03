الامارة الايزيدية تهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

2019/06/03 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان هنأ وكيل أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم أبناء الديانة الإسلامية في العراق و كوردستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.حيث قدم وكيل الأمير “حازم تحسين بك” التهنئة إلى المسلمين في العراق و إقليم كوردستان و تلقت ايزيدي نسخة منها و جاء فيها :- […]

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