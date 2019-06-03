رئيس إقليم كردستان يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي.. هذا فحواه

2019/06/03 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق في محاولة لرأب الصدع الذي أحدث انتخابه رئيساً للجمهورية، أجرى #رئيس_إقليم_كردستان المنتخب، #نجيرفان_بارزاني، لأول مرة، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الإثنين، مع #الرئيس_العراقي #برهم_صالح، حيث بحثا أوضاع #كردستان […]

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