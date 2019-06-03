2019/06/03 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، الغاء العيدية الممنوحة للموظفين في كافة الوزارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغاء عيدية ممنوحة لبعض الموظفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغاء عيدية ممنوحة لبعض الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).