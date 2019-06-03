رئيس مجلس الوزراء يهنئ العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/03 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

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