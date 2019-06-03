هشام حتاته - الامام الاكبر والمسواك وفرشاه الاسنان

2019/06/03 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته فى تصريح لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب منذ يومين عن تفسيرا للايه 34 من سورة النساء ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ......

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