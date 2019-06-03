الدفاع المدني: الحرائق التهمت اكثر من 20 الف دونم من المحاصيل الزراعية

2019/06/03 | 23:53

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بغداد اليوم - بغداد

قالت مديرية الدفاع المدني العامة، الاثنين (3 حزيران 2019)، ان الحرائق التهمت اكثر من 20 الف دونم ...





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