السفير الإيراني: اتخذنا خطوات قيمة جداً لتعزيز العلاقات مع العراق

2019/06/04 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، ان "كافة أبعاد العلاقات مع دولة العراق الصديقة والشقيقة، مهمة بالنسبة لنا ونحن نعمل على تعزيزها في كافة المجالات".

وأضاف مسجدي خلال حفل تكريم القنصلين الإيرانيين في السليمانية {سعد الله مسعوديان} وفي كربلاء {مير مسعود حسينيان} في إنتهاء فترة مهامهما، اليوم الإثنين، "ان إسداء الخدمة الدبلوماسية في العراق، تحظى بأبعاد وطنية وعقائدية هامة".وقال، ان "البعثات الدبلوماسية الإيرانية من السليمانية وأربيل حتى البصرة تعمل بمهامها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من منطلق هذه الرؤية".وفي معرض الإشارة الى التخطيط الدقيق والخدمات الشاملة التي تقدم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لتيسير أمور الزوار، إعتبر هذه الإجراءات بأنها جزء مهم من نشاطات البعثات الدبلوماسية الإيرانية لدى العراق".وأضاف ان "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد والمؤسسات ذات الصلة، والقنصليات، وسائر الدوائر الحكومية التابعة للجمهورية الإسلامية المتواجدة في العراق، إتخذت خطوات وإجراءات قيمة جداً في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية لتعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة".وفيما لفت الى القواسم التاريخية والثقافية والعقائدية المشتركة بين البلدين وكذلك الحدود المشتركة الممتدة بينهما التي تزيد عن ألف و450 كم، اعتبر مسجدي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بأنه يصب في مصلحة البلدين.انتهى

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