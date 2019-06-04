بارزاني يدعو صالح لحضور مراسم أداء اليمين وإبعاد العراق عن أزمة المنطقة

2019/06/04 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، ودعاه رسمياً الى حضور مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم، وجرى التباحث خلال الاتصال حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وفي الإقليم.

وهنأ صالح، خلال الاتصال الهاتفي، بارزاني لإنتخابه رئيساً لإقليم كردستان، آملا له الموفقية والنجاح، وشدد الجانبان على حماية وحدة الصف والتنسيق في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، مؤكدين علی ضرورة توحيد الجهود بغية تجاوز الخلافات وإبعاد العراق واقليم كردستان عن الازمات.وأكد رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان المنتخب خلال الاتصال ايضاً على ضرورة التنسيق والتعاون بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وقدم كل منهما تهانيه للآخر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك آملين ان تصبح هذه المناسبة مبعثا للهدوء والطمٲنينة وانتهاء الازمات.وحدد برلمان اقليم كردستان، يوم العاشر من حزيران الجاري موعداً لأداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً للإقليم.وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين داخل البرلمان.وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من بين 81 نائباً كانوا قد حضروا جلسة انتخابه التي عقدها برلمان كردستان في 28 من الشهر الماضي.انتهى

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