2019/06/04 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة الأمريكي إن الولايات المتحدة سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 981

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تسجل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تسجل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).