عبد المهدي يهنئ العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 00:01

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العهد نيوز- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين "وإذ

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