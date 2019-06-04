2019/06/04 | 00:07

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مجلس الوزراء يوجه بـ "استرجاع" عيديات منحت لبعض الموظفين

بغداد -

كلمة

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، جميع

الوزارات والمؤسسات الحكومية بـ "استرجاع" العيدية المصروفة

لموظفيها، للابتعاد عن كل ما يميز الموظفين عن المواطنين، بحسب

وثيقة اطلع عليها "موقع كلمة الإخباري".

وكان مجلس الوزراء قد منح مبلغ 100 الف دينار كعيدية للعوائل

المشمولة بالحماية الاجتماعية، غير ان بعض المؤسسات الحكومية قامت

بصرف مبالغ مالية كعيدية لموظفيها.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، فان "رئيس

الوزراء وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى التي صرفت مبالغ

مالية الى موظفيها باسم (عيدية) باسترجاع ما منح او استقطاعه من

رواتب المستفيدين".

واضاف، ان "ذلك ياتي حرصا منه للحفاظ على التوازن بين المواطنين

بمختلف شرائحهم، والابتعاد عن كل ما يميز الموظفين والمواطنين".

واوضح، ان "هذا الاجراء عمل يتناقض مع المنهاج الحكومي، بشأن اعطاء

الاولية للفقراء والعاطلين قبل غيرهما من الشرائح".

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