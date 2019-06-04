جو بايدن يتقدم في أحدث استطلاع حول المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية

2019/06/04 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تقدم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه بيرني ساندرز في أحدث استطلاعات للرأي.وأشار الاستطلاع، الذي أجراه موقع صحيفة “ذا هيل” بالتعاون مع مؤسسة “هاريس إكس” لبحوث الرأي، إلى أن بايدن حصل على فارق بلغ 19 نقطة متقدما على ساندرز ومحتفظا بذلك بفارق واضح

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