بالصور.. إنشاء المدرسة المظفرية في النجف برعاية المرجعية

2019/06/04 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بأمر وإشراف المرجع الديني الأعلى الإمام السيد علي السيستاني تم إنشاء {المدرسة المظفرية} في النجف الأشرف.

كما جرى ترميم المقبرة الخاصة على أرض منزل العلامة المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر الواقع في مدينة النجف الأشرف قرب ساحة ثورة العشرين سابقاً وذلك تخليداً لذكرى العلمين والعالمين الجليلين الآية الكبرى المحقق الشيخ محمد حسن المظفر و آية الله المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.انتهى

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