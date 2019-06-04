2019/06/04 | 00:20

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مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني في اعتداء مسلح بشمال البلاد

قتل عنصر في قوى الأمن الداخلي اللبناني وأصيب عنصر أخر ومدني بجروح

بعد اشتباك مع مسلحين في طرابلس كبرى شمال لبنان.وأوضح مصدر أمني لبناني، أن مسلحين اشتبكوا مع دورية لقوى الأمن

الداخلي عند مدخل المدينة مما أدى إلى سقوط عنصر أمني واصابة أخر

واحتراق آلية عسكرية.وأضاف أن مجموعة مسلحين آخرين القوا قنبلة صوتية على مقر الحكومة في

سراي طرابلس ما أدى إلى اصابة شخص مدني بجروح.وتابع المصدر أن القوى الامنية لاحقت المسلحين الذين اختبئوا في مبنى

سكني في وسط المدينة، وتقوم وحدات من الجيش اللبناني بتطويقهم

ومحاصرتهم في حين لم تتوفر اي معلومات اضافية عن هوية المسلحين وخلفية

استهدافهم لقوى الأمن

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