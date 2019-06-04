تهنئة عبد المهدي بحلول عيد الفطر

2019/06/04 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، العراقيين والامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.وقال عبد المهدي في تهنئته “إذ نودع ايام شهر رمضان ولياليه وساعاته المباركة ونستقبل عيد الفطر المبارك ، فإني اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى شعبنا العراقي الكريم والأمة الاسلامية كافة وأسأل الله العلي القدير ان يتقبل صيامكم وطاعاتكم واعمالكم ويجعله عيد رحمة وسلام ومحبة وأمن واستقرار لجميع العراقيين والمسلمين، وللبشرية جمعاء، وكل عام وانتم بخير”.

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