اصابة جنديين بهجوم مسلح جنوب بعقوبة

2019/06/04 | 00:24

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بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان جنديين اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية في اطراف قرى بني زيد (21كم جنوب بعقوبة)".

واضاف المصدر،ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

بغداد اليوم - بغداد

قالت مديرية الدفاع المدني العامة، الاثنين (3 حزيران 2019)، ان الحرائق التهمت اكثر من 20 الف دونم من المحاصيل الزراعية.

وذكرت المديرية في بيان لها، موضحة موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ 5 ايار 2019 لغاية 3 حزيران 2019،&nb

بغداد اليوم - بغداد

‏أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (3 حزيران 2019)، القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش، في الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان له، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذ

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر في دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين (3 حزيران 2019)، عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها هجوم عشائري برمائي شهدته محافظة البصرة فجر اليوم.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هوتيه لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما برمائيا ع

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