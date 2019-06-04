الامانة تزيد عدد من الشوارع والمتنزهات والمجسرات

2019/06/04 | 00:32

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، عن تهيئة وتزيين عدد من الشوارع والمجسرات لاستقبال المواطنين خلال ايّام عيد الفطر المبارك.

وقالت الامانة في بيان تلقته ، العهد

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