العتبة العلوية: بدأنا بمشروع تدوير المياه

2019/06/04 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف -

كلمة

أعلنت العتبة العلوية، يوم الثلاثاء، بدئها بمشروع "تدوير

المياه" وتصنيع منظومات التحلية.

وقالت إدارة المرقد في تقرير نشره الموقع الرسمي إن "شعبة تنقية

المياه التابعة لقسم التشغيل في العتبة العلوية المقدسة تسعى لتطوير

أعمالها من خلال اعتماد تقنيات جديدة لتنقية المياه من أجل الحفاظ

على الثروة المائية والبيئة".

ونقل التقرير عن مسؤول الشعبة المهندس فاضل الطبطبائي القول: "تعمل

الشعبة حاليا وبتوجيه من الأمين العام للعتبة المقدسة على مشروع

إعادة تدوير مياه معمل غسل السجاد الذي يستهلك بحدود (100) ألف لتر

ماء يوميا، كما يجري العمل على مشروع لفلترة مياه المنازل فضلا عن

مشاريع مستقبلية أخرى".

وأشار الطباطبائي " ان الشعبة عملت مؤخراً على تصنيع منظومات تحلية

المياه بمختلف الأحجام وبمواصفات ومناشئ عالمية متطورة ، منها أول

منظومة بسعة 12 متر مكعب/يومياً، كما تم تصنيع نماذج أخرى بسعة 24

متر مكعب/يومياً".

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