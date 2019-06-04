2019/06/04 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، روسيا والنظام السوري باستخدام أسلحة محظورة دوليا ضد مناطق مدنية في محافظة إدلب.

واوضحت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، ان التحالف الروسي – السوري استخدم الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الهجمات على إدلب، مؤكدة ان هذا التحالف يستخدم هذه الاسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين المحاصرين في المنطقة.

واشار التقرير الى ان موسكو تسيء استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها دمشق، ولمواصلة هذه الانتهاكات ضد المدنيين، وان الحكومة الروسية تتحمل مسؤولية التصعيد ضد المدنيين في ادلب من خلال توفير الاسلحة التي تستخدمها دمشق في هجماتها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رايتس ووتش: موسكو ودمشق تستخدمان أسلحة محظورة في ادلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رايتس ووتش: موسكو ودمشق تستخدمان أسلحة محظورة في ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).