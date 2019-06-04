من هي الدول التي اعلنت عيدها غدا ومن هي التي اجلته للاربعاء

2019/06/04 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أكدت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من السعودية والامارات والوقف السني العراقي، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.أما الدول التي ستكون لم تثبت لديها رؤية الهلال اليوم، وعيدها سيكون يوم الأربعاء المقبل، هي الأردن وفلسطين وماليزيا وأندونيسيا واليابان، وأستراليا.وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.كما سيترقب شيعة العراق وايران وعدد من الدول الاخرى هلال شهر شوال يوم غد الثلاثاء لتحديد اول ايام العيد.

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