مالية الحشد الشعبي تنفي صرف عيدية لمنتسبي الهيئة

2019/06/04 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أصدرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، بيانا نفت فيه صحة الاخبار المتداولة بتوزيع هدية العيد بمقدار ٢٠٠ الف دينار عراقي لمنتسبي الحشد الشعبي.

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