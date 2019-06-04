2019/06/04 | 00:51

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قيادة شرطة نينوى تلقي القبض على مطلوبين في المحافظة !

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

12:21 am

23

قيادة شرطة نينوى وبنآءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي

القبض على ( خمسة ) ارهابيين الدواعش وواحد منهم جآء بإعترافاته أنه

يقوم بتهريب عناصر داعش من سوريا إلى العراق تم القبض عليهم في مناطق

وأحيآء ( القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء ) في الجانب الأيسر

لمدينة الموصل

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