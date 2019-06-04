بالوثيقة..عبد المهدي يوجه بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها

2019/06/04 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، وثيقة صادرة من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والتي تتضمن توجيه من رئيس الوزراء عادجل عبد المهدي بالغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها.

وجاء في الوثيقة ان "عبد المهدي وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صرفت مبالغ مالية الى موظفيها بعنوان (عيدية) ياستراجاه ما منح او استقطاعه من رواتب المستفيدين".واضافت ان "ذلك ياتي من عبد المهدي للحفاظ على التوازن بين المواطنين بمختلف شرائحهم".

يذكر ان عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية صرفت عيديات الى منتسبيها.

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