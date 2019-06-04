الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي على جرف النصر

2019/06/04 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تصدت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، لتعرض كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

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