بالصور.. منتخب العراق يصل مطار قرطاج قبل لقاء نظيره التونسي

2019/06/04 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد المنتخب العراقي، إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية تحضيرا لخوض المباراة الودية أمام نسور قرطاج، في السابع من الشهر الجاري.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس، : “وفد المنتخب وصل لتونس على دفعتين حيث سيلتحق به في المساء لاعبو فريق الزوراء، وحارس نفط الوسط علي كاظم، الذي تمت دعوته للمعسكر بعد إصابة حارس الشرطة محمد حميد”.

وبين: “الفريق سيباشر تحضيراته بوحدة تدريبية مساء اليوم كما أن الجهاز الفني استدعى مصطفى محمد جبر وأحمد جلال بدلا من علاء مهاوي وحسام كاظم، بعدما تعذر سفرهما لأسباب إدارية”.

يشار إلى أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل، بإستاد رادس الدولي.

المصدر كووورة

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