بعد 13 ايام من نشره بجريدة العراق مدير نفط البصرة يعلن عن مشروع مع هيونداي الكورية

2019/06/04 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة العراق خبرا ترجمته عن مشروع وقع بين العراق وشركة هيونداي الكورية الجنوبية لتجهيز المياه لمشروع النفط في البصرة يوم 23 مايس الماشي اعلن مدير نفط البصرة المشروع وأعلن مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، الاثنين، عن اختيار شركة “هيونداي” للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بكلفة 2.4 مليار دولار.وقال...

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