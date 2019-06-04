2019/06/04 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين ،حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عراقية بحق اثنين من عناصر تنظيم داعش يحملان الجنسية الفرنسية.وتعليقا على هذا الحكم، قالت بلقيس ويلي، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه ليس هناك ثمة اختلاف كبير بين إجراءات محاكمة هذين العنصرين عن إجراءات محاكمات المشتبه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيومن رايتس تنتقد احكام اعدام بغداد للفرنسيين) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيومن رايتس تنتقد احكام اعدام بغداد للفرنسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).