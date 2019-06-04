وصول وفد طبي روسي مختص بعمليات تبديل مفصل الورك الى مستشفى في كربلاء

2019/06/04 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن قرب وصول الوفد الطبي الروسي برئاسة البروفيسور الدكتور (ايكور سوبنياكوف) الخبير بعمليات تبديل مفاصل الورك الاولية والمعقدة واعادة اجراء العمليات الفاشلة.وأوضح بيان لادارة المستشفى ان (ايكور) يشغل منصب مدير المركز التعليمي في معهد فريدين في روسيا، كما انه حاصل على درجة الزمالة الاكاديمية من جامعة شتوتغارت الالمانية بمجال استبدال مفصل الورك...واشار البيان الى انه من المقرر وصول الوفد الطبي الروسي منتصف شهر حزيران الحالي وسيتم استقبال المرضى في عيادات المركز الاوربي في المستشفى، لافتا الى انه يمكن الاتصال بادارة المستشفى لغرض الحجز والمراجعة

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