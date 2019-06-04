البنتاغون ينشر تفاصيل عن حفر الحرق في قاعدة بلد العراقية التي قتل فيها ابن بادين ترجمة خولة الموسوي

2019/06/04 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المارينز جيتمو جوزيف هيكمان كتابًا بعنوان “حرق الخنازير: تسمم الجنود الأمريكيين” ، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.في الصورة: كبير الطيارين فرانسيس جافاليس ، مدير معدات فرقة سرب إكسبيديشن الجاهز اللوجستي رقم 332 ، يرمي العناصر غير القابلة للاستعمال في حفرة محترقة هنا ، 10 مارس 2008.(كبير الطيارين جوليان شوالتر...

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