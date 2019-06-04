2019/06/04 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي القوة الجوية تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشاركة الفريق الكروي ببطولة الكأس

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