مارينز سابقا اصيب بالجنون ومرشج رئاسي امريكي:لن انسى الطفل البغدادي الجريح الذي اصبته عام 2004

2019/06/04 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال شبح ذكريات التدخل الأميركي في العراق يطارد المرشح لتمهيديات الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020، سيث مولتون.خدم مولتون لنحو أربع سنوات مع قوات المارينز في العراق، حيث أصيب باضطراب ما بعد الصدمة، بعدما قرر ترك صبي عراقي مصاب خلفه خلال اشتباكات في بغداد.مولتون سلط الضوء خلال حوار مع برنامج “State of the Union”...

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